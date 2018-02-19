В Спасском районе лоб в лоб столкнулись выехавшие на обгон иномарки, пострадали четверо

В Спасском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки, которые пошли на обгон. Авария произошла около 12:00 субботы, 17 февраля, на 259 километре трассы М-5, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
По предварительной информации, 57-летний рязанец на Nissan Qashqai, двигавшийся в сторону Путятинского района, выехал на «встречку» для совершения обгона и врезался в Hyundai Sonata под управлением 41-летнего жителя Шиловского района, который также выехал на «встречку» для обгона.
В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте происшествия, его 77-и и 76-летние пассажиры обращались за медпомощью. Кроме того, пострадали водитель и 18-летний пассажир Hyundai, которые также обращались в медучреждение.
Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.