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10:11, 19 февраля 2018 2 239
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В Спасском районе лоб в лоб столкнулись выехавшие на обгон иномарки, пострадали четверо 1

В Спасском районе лоб в лоб столкнулись выехавшие на обгон иномарки, пострадали четверо

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В Спасском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки, которые пошли на обгон. Авария произошла около 12:00 субботы, 17 февраля, на 259 километре трассы М-5, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По предварительной информации, 57-летний рязанец на Nissan Qashqai, двигавшийся в сторону Путятинского района, выехал на «встречку» для совершения обгона и врезался в Hyundai Sonata под управлением 41-летнего жителя Шиловского района, который также выехал на «встречку» для обгона.

В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте происшествия, его 77-и и 76-летние пассажиры обращались за медпомощью. Кроме того, пострадали водитель и 18-летний пассажир Hyundai, которые также обращались в медучреждение.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.


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