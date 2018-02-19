В Шиловском районе открыли ледовую переправу через Оку. Об этом пишет издательство «
Автотранспорт грузоподъемностью до трех тонн может пересечь реку по льду около села Юшта Рязанской области. Переправа расположена в месте летней паромной переправы и в 150 метрах от зимней пешеходной переправы.
«Комиссия осмотрела место, измерила толщину льда, обустройство и составила акт приемки. Длина ледовой переправы, которая с обеих сторон обозначена вешками, 480 метров, ширина — 20, толщина льда в среднем 30 сантиметров», — отметили в сообщении.
Фото ИД «Пресса»