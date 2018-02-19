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12:35, 19 февраля 2018 324
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В Рязанской области стали чаще выдавать ипотеку на жилье

В Рязанской области стали чаще выдавать ипотеку на жилье

В Рязанской области стали чаще выдавать ипотеку на жилье. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

По итогам 2017 года Рязанская область осталась в тройке лидеров ЦФО по количеству ипотек, а по объему кредитов заняла пятое место. Жителям региона предоставили 9 786 кредитов на общую сумму 15,4 млрд рублей, за год эта цифра выросла на четверть. Средний размер ипотеки составил 1,57 млн рублей, а срок погашения — 15 лет и 8 месяцев.

Объем задолженности рязанцев по жилищным кредитам к началу января 2018 года достиг 37,6 млрд рублей, увеличившись за год на 17,7%. Доля просроченных кредитов осталась незначительной — 0,6%.


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