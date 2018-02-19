В Рязанской области пропала 24-летняя девушка. Об этом сообщили на
Мария Петровна Голова, проживающая в поселке Жуковка республики Мордовия, 29 января 2018 года уехала на заработки в Рязанскую область вместе со своей знакомой Еленой, после чего не выходила на связь.
Приметы: среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы черные до плеч, глаза голубые. На правой стороне живота имеется послеоперационный шрам на аппендицит.
Была одета: черная вязаная шапка, черная матерчатая куртка, черные джинсы, дутые сапоги синего цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, попросили сообщить по телефонам: 8 (83458) 2-51-02,