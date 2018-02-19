В Рязани открыли второй Центр услуг для представителей бизнеса

В Рязани открыли второй Центр оказания услуг для представителей бизнеса. Об этом сообщили на
«Территориальное обособленное структурное подразделение (ТОСП) №6, расположенное по адресу Солотчинское шоссе, 2 теперь предоставляет услуги юрлицам, ИП и тем, кто планирует начать предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до 30 апреля обслуживание физических лиц в этом подразделении «допускается при соблюдении принципа приоритетного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства».
Центр оказания услуг для представителей бизнеса открыт также на базе рязанского отделения Сбербанка по адресу Первомайский проспект, дом №18, 2 этаж. В будние дни Центы работают с 9:00 до 18:00 без перерывов.
С более подробной информацией можно ознакомиться по телефону: (4912) 55-50-55.