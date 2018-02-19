В Рязани огласили приговор риэлторам, похитившим у клиентов шесть миллионов рублей

В понедельник, 19 февраля, в Советском районном суде огласили приговор двум риэлторам, которые похитили у рязанцев более шести миллионов рублей.
Одну из подсудимых признали виновной в совершении четырех преступлений и назначили ей наказание в виде шести лет лишения свободы и штраф в размере двухсот тысяч рублей по части 4 статьи 159 УК РФ. Подсудимая свою вину не признала.
Второй риэлтор получил четыре года лишения свободы по части 3 статьи 69 УК РФ. Назначенное наказание суд признал условным с испытательным сроком два года.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 8 февраля в суд