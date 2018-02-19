В регионе состоится конкурс «Лидеры Рязанской земли». Об этом губернатор заявил в понедельник, 19 февраля, на встрече с полуфиналистами и финалистами всероссийского конкурса «Лидеры России», сообщили на
В полуфинал конкурса «Лидеры России», который проводится по поручению Владимира Путина, вышли восемь представителей Рязанской области, двое из которых стали финалистами и получили гранты на один миллион рублей.
«По итогам конкурса Рязанской области есть чем гордиться. Вы люди, уже достигшие определенных успехов, достойно показали себя. Мы бы хотели провести у нас конкурс „Лидеры Рязанской земли“, чтобы он стал кадровой ареной для потенциальных участников», — заявил Николай Любимов.
По словам губернатора, конкурс состоится в ближайшее время, он будет открыт и для представителей других регионов.