Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:55, 19 февраля 2018 1 025
 1    0

Рязанской области есть чем гордиться — Любимов

Рязанской области есть чем гордиться — Любимов

В регионе состоится конкурс «Лидеры Рязанской земли». Об этом губернатор заявил в понедельник, 19 февраля, на встрече с полуфиналистами и финалистами всероссийского конкурса «Лидеры России», сообщили на сайте регионального правительства.

В полуфинал конкурса «Лидеры России», который проводится по поручению Владимира Путина, вышли восемь представителей Рязанской области, двое из которых стали финалистами и получили гранты на один миллион рублей.

«По итогам конкурса Рязанской области есть чем гордиться. Вы люди, уже достигшие определенных успехов, достойно показали себя. Мы бы хотели провести у нас конкурс „Лидеры Рязанской земли“, чтобы он стал кадровой ареной для потенциальных участников», — заявил Николай Любимов.

По словам губернатора, конкурс состоится в ближайшее время, он будет открыт и для представителей других регионов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
21:00, 19 февраля 2018
«Арбековские чтения» в Агро-Пустыни станут ежегодными
20:00, 19 февраля 2018
Аптеки выступили против торговли лекарствами в магазинах 1
19:25, 19 февраля 2018
Жителя Шилова оштрафовали за размещение свастики в соцсетях
18:55, 19 февраля 2018
Рязанской области есть чем гордиться — Любимов
17:58, 19 февраля 2018
Житель Касимовского района нашел в овраге ружье
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

Корреспондент RZN.info лично пообщался c одним из специалистов, который занимается продвижением бизнеса в сети.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 49 607
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 29 582
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 25 063
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 23 208
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
21:26, 17 февраля 2018 22 980
Масленица на площади Ленина завершилась сожжением чучела. Фоторепортаж 15
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум