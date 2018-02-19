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10:25, 19 февраля 2018 818

Тонометр diaton Рязанского приборного завода сертифицировали в Израиле

Тонометр diaton Рязанского приборного завода сертифицировали в Израиле

Тонометр для измерения внутриглазного давления diaton производства Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) сертифицировали в Министерстве здравоохранения Израиля. Прибор внесли в реестр медицинских изделий, разрешенных к применению в этой стране. Первые положительные результаты испытаний в израильских клиниках уже получены.

Тонометр diaton — это прибор для измерения внутриглазного давления без прямого контакта с глазным яблоком, который предназначен для выявления глаукомы на ранней стадии. Он обеспечивает высокую точность измерения, при его использовании не нужна анестезия. Прибор применяют при патологии роговицы и синдроме сухого глаза в тех случаях, когда нельзя использовать контактные тонометры.

Diaton поставляют в европейские и другие страны мира. Достоверность результатов, полученных тонометром, ежегодно подтверждают исследования ведущих зарубежных клиник.

В 2017 году с положительными результатами завершились исследования прибора в Германии, в клинике президента офтальмологического общества Мюнхена.


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