Рыбновцы соревновались в ловле рыбы на мормышку. Об этом сообщило издательсто «
Открытый чемпионат на Кубок главы Рыбного провели в субботу, 17 февраля. В нем участвовали 32 рыбака. Улов победителя составил 650 граммов.
«В чемпионате участвую уже не первый раз. А общий стаж рыбака больше сорока лет, — рассказал победитель Виктор Семенов. — Больше люблю зимнюю рыбалку. Приобщаю и внука, сегодня он тоже со мной. С утра ловилось плоховато, но к обеду дело пошло, и удалось победить».
Всех рыбаков напоили горячим чаем и угостили солдатской кашей.