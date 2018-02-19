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14:27, 19 февраля 2018 1 382
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Рыбновцы соревновались в ловле рыбы на мормышку

Рыбновцы соревновались в ловле рыбы на мормышку

Фото: Издательство «Пресса»

Рыбновцы соревновались в ловле рыбы на мормышку. Об этом сообщило издательсто «Пресса».

Открытый чемпионат на Кубок главы Рыбного провели в субботу, 17 февраля. В нем участвовали 32 рыбака. Улов победителя составил 650 граммов.

«В чемпионате участвую уже не первый раз. А общий стаж рыбака больше сорока лет, — рассказал победитель Виктор Семенов. — Больше люблю зимнюю рыбалку. Приобщаю и внука, сегодня он тоже со мной. С утра ловилось плоховато, но к обеду дело пошло, и удалось победить».

Всех рыбаков напоили горячим чаем и угостили солдатской кашей.


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