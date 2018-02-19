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16:45, 19 февраля 2018 1 581
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Рязанские приставы сэкономили 20 тысяч на нелегалах

Рязанские приставы сэкономили 20 тысяч на нелегалах

Фото: Pixabay.com

Рязанские приставы сэкономили 20 тысяч рублей на билетов для нелегальных мигрантов. Двоих граждан Узбекистана выдворили за их счет, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Иностранцев отправили домой из аэропорта «Домодевово» в понедельник, 19 февраля. Их привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания), а также части 3 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение иностранного гражданина или лица без гражданства от выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда).

Ранее сообщалось, что за три дня рязанские полицейские выявили 29 мигрантов-нарушителей.


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