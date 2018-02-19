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10:52, 19 февраля 2018 2 170
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В Рязани проверили таксистов. Видео

В Рязани проверили таксистов. Видео

Полицейские и сотрудники рязанского минтранса проверили таксистов. Сюжет о рейде сняла ГТРК «Ока».

Большинство нарушителей работают без лицензии. У некоторых нет медкарт. Как отметили в сюжете, вопросы также вызывает техническое состояние машин.

У одного из водителей полицейские не обнаружили документов на использование цветографической схемы: специальные знаки на машины могут наносить только зарегистрированные перевозчики.

«Я взял у человека в аренду машину, на ней и катаюсь, — заявил водитель. — Как он ее разрисовал — его дело».

Проверяющие объяснили ему, что ответственность за это нарушение несет не собственник, а водитель.


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