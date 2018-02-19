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12:25, 19 февраля 2018 886

Рязанцы отметили масленицу на площадке ТЦ «Барс на Московском». Фоторепортаж

Рязанцы отметили масленицу на площадке ТЦ «Барс на Московском». Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В субботу, 17 февраля, масленичные гуляния в Рязани начались около ТЦ «Барс на Московском». На площади перед торговым центром раздавали блины и горячий чай. Со сцены гостей развлекали народные коллективы, а для детей организовали сразу несколько игровых площадок.

Юные рязанцы соревновались в стрельбе из лука, хождении на пенькоступах, перетягивании квадроканата и собирании гигантской «Дженги». Любой желающий мог бесплатно покататься на королевском пуделе, пони, каруселях и аттракционах, а также принять участие в интеллектуальных играх и конкурсе на скоростное поедание блинов.

Открыл праздник депутат городской думы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов. «Мы проводим уже десятую масленицу. Это стало доброй и хорошей традицией. Рад, что партнеры идут навстречу», — отметил Лемдянов.

Он подчеркнул, что секрет популярности ежегодного мероприятия на этой площадке заключается в оригинальной конкурсной программе, которую готовит торговый центр.

После традиционного сжигания чучела праздник продолжился внутри ТЦ «Барс на Московском» в детской игровой зоне. Для юных рязанцев организовали мастер классы по изготовлению кукол, росписи пряников, а тренеры фитнес-клуба «Барс-Премиум» провели подвижные игры.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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