Рязанцы отметили масленицу на площадке ТЦ «Барс на Московском». Фоторепортаж

В субботу, 17 февраля, масленичные гуляния в Рязани начались около ТЦ «
Юные рязанцы соревновались в стрельбе из лука, хождении на пенькоступах, перетягивании квадроканата и собирании гигантской «Дженги». Любой желающий мог бесплатно покататься на королевском пуделе, пони, каруселях и аттракционах, а также принять участие в интеллектуальных играх и конкурсе на скоростное поедание блинов.
Открыл праздник депутат городской думы, председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов. «Мы проводим уже десятую масленицу. Это стало доброй и хорошей традицией. Рад, что партнеры идут навстречу», — отметил Лемдянов.
Он подчеркнул, что секрет популярности ежегодного мероприятия на этой площадке заключается в оригинальной конкурсной программе, которую готовит торговый центр.
После традиционного сжигания чучела праздник продолжился внутри ТЦ «Барс на Московском» в детской игровой зоне. Для юных рязанцев организовали мастер классы по изготовлению кукол, росписи пряников, а тренеры фитнес-клуба «Барс-Премиум» провели подвижные игры.