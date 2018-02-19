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16:52, 19 февраля 2018 2 248
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Рязанцам интересна работа кондитера, пекаря и повара — исследование

Рязанцам интересна работа кондитера, пекаря и повара — исследование

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

По результатам исследования сервиса HeadHunter рязанцам интересна работа кондитера, пекарея и повара (17%). Анализ проводился с 9 декабря 2017 года по 25 января 2018 года среди 10 642 российских работников, 240 из них — сотрудники компаний Рязанской области.

По убыванию популярности следуют профессии автомеханика или автослесаря (7%), швеи (7%), электрика (7%), столяра, плотника или краснодеревщика (6%). Наименьшей привлекательностью пользуются: токарь, штукатур, автомаляр, тракторист, слесарь, сантехник, фрезеровщик и грузчик.

Возраст рязанцев, готовых пойти в рабочие профессии — от 26 до 35 лет. Желание увеличить доход вынуждает их заняться физическим трудом.

Так, 52% рязанцев полагают, что заработок в рабочих специальностях выше, чем в их нынешней профессии. 31% видят в этом возможность превратить хобби в источник дохода. 28% хотели бы совмещать основную деятельность с ручным трудом в качестве подработки.

10% опрошенных специалистов, занятых интеллектуальным трудом, готовы сменить свою профессию на рабочую специальность и заняться квалифицированным физическим трудом. 24% предпочтут умственной деятельности физическую, если будет гарантия трудоустройства, 22% - в случае крайней необходимости (например, при увольнении). Только 14% твердо ответили отказом на предложение освоить рабочую специальность.

На вопрос о том, являются ли специалисты, занятые физическим трудом, больше других защищенными от кризиса, мнения разделились: 42% респондентов ответили положительно и 41% - отрицательно.


© RZN.info

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