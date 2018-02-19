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14:11, 19 февраля 2018 2 752
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Рязанца будут судить за пять ограблений «Дикси» 2

Рязанца будут судить за пять ограблений «Дикси»

Фото: Pixabay.com

Рязанца будут судить за кражу и пять ограблений «Дикси». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«По версии органов предварительного следствия гражданин в 2017 году в течение непродолжительного времени на территории Железнодорожного района Рязани осуществлял открытое хищение продуктов питания и другого имущества из магазинов «Дикси», — рассказали в прокуратуре.

Подозреваемый признал вину и дал показания. Отмечается, что его причастность к совершению преступления также подтверждают полученные следствием доказательства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 и четырем эпизодам части 1 статьи 161 УК РФ.


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