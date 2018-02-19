Рязанца будут судить за пять ограблений «Дикси»

Рязанца будут судить за кражу и пять ограблений «Дикси». Об этом
«По версии органов предварительного следствия гражданин в 2017 году в течение непродолжительного времени на территории Железнодорожного района Рязани осуществлял открытое хищение продуктов питания и другого имущества из магазинов «Дикси», — рассказали в прокуратуре.
Подозреваемый признал вину и дал показания. Отмечается, что его причастность к совершению преступления также подтверждают полученные следствием доказательства.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 и четырем эпизодам части 1 статьи 161 УК РФ.