Ковалев похвалил работу Любимова на инвестфоруме в Сочи

Олег Ковалев похвалил работу Николая Любимова на инвестфоруме в Сочи. В беседе с корреспондентом RZN.info сенатор от Рязанской области отметил, что регион имеет хорошие перспективы развития.
«Мне было приятно наблюдать, как работала рязанская делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым в Сочи. Подписали много инвестиционных соглашений, стенд области посетил премьер-министр Дмитрий Медведев», — подчеркнул Ковалев.
Тему инвестсоглашений сенатор обсудил на встрече с депутатами партии «Единой России», областной и городской думы в рамках своей региональной недели.
В беседе с депутатами Ковалев поднял вопросы объективной схемы распределения между регионами части налога на прибыль, поступающей в федеральный бюджет, а также передачи установления ставок и льгот по имущественным налогам на естественные монополии на региональный уровень. По его мнению, такая мера была бы выгодна всем регионам в России.
«Мне важно было услышать мнение депутатов и рядовых граждан региона, чтобы более аргументировано вести разговор на федеральном уровне по всем проблемам и вопросам. Те нюансы, которые возникают на местах при реализации федеральных решений, мы будем применять в своей работе в Совете Федерации», — отметил политик.
Напомним, в первый день форума в Сочи Рязанская обалсть