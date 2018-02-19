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14:05, 19 февраля 2018 1 508
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Ковалев похвалил работу Любимова на инвестфоруме в Сочи

Ковалев похвалил работу Любимова на инвестфоруме в Сочи

Олег Ковалев похвалил работу Николая Любимова на инвестфоруме в Сочи. В беседе с корреспондентом RZN.info сенатор от Рязанской области отметил, что регион имеет хорошие перспективы развития.

«Мне было приятно наблюдать, как работала рязанская делегация во главе с губернатором Николаем Любимовым в Сочи. Подписали много инвестиционных соглашений, стенд области посетил премьер-министр Дмитрий Медведев», — подчеркнул Ковалев.

Тему инвестсоглашений сенатор обсудил на встрече с депутатами партии «Единой России», областной и городской думы в рамках своей региональной недели.

В беседе с депутатами Ковалев поднял вопросы объективной схемы распределения между регионами части налога на прибыль, поступающей в федеральный бюджет, а также передачи установления ставок и льгот по имущественным налогам на естественные монополии на региональный уровень. По его мнению, такая мера была бы выгодна всем регионам в России.

«Мне важно было услышать мнение депутатов и рядовых граждан региона, чтобы более аргументировано вести разговор на федеральном уровне по всем проблемам и вопросам. Те нюансы, которые возникают на местах при реализации федеральных решений, мы будем применять в своей работе в Совете Федерации», — отметил политик.

Напомним, в первый день форума в Сочи Рязанская обалсть заключила девять инвестсоглашений на 46 млрд рублей.


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