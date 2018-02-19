«Арбековские чтения» в Агро-Пустыни станут ежегодными. Дни памяти Афанасия Арбекова проходят в здании сельской школы, которую в 1887 году построили по его инициативе.
В программе торжеств, которые проходят 18 февраля, — панихида, краеведческая викторина для детей, концерт и круглый стол о сохранении исторической памяти.
Справка
Афанасий Арбеков — священник, просветитель и подвижник, являлся настоятелем Сергиевского храма в Агро-Пустыни Рязанской области с 1852 по 1902 год.
Благодаря ему в селе построили большую каменную церковь и школу, а «Аграфенина пустынь» превратилось в большое село.