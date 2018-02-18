Сотрудникам «Почты России» повысят зарплаты

В 2018 году «Почта России» направит около двух млрд рублей на повышение заработных плат всем сотрудникам городских отделений почтовой связи (почтальонам, операторам связи, начальникам отделений и их заместителям), а также линейному персоналу почтамтов по всей стране. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Всего программа повышения зарплат затронет 154 тыс почтовых работников.
Сотрудникам основного производства с 1 марта 2018 года должностные оклады повысят на 5%.
«Повышение заработной платы сотрудникам основного производства является одной из наших ключевых задач. В 2017 году средняя зарплата сотрудников Почты России составила около 21,7 тыс рублей, что на 6000 больше, чем в 2012 году. Мы будем стремиться направлять дополнительные доходы предприятия в приоритетном порядке на реализацию программы повышения зарплат», — отметил генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов.