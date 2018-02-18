Российские лыжники завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчане

Олимпийская команда России завоевала серебро лыжной эстафетной гонки (4×10 км) среди мужчин на Олимпийских играх-2018. В составе российской команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, передает «
Первое место заняла сборная Норвегии, бронзу завоевала команда Франции.
Большую часть гонки россияне былаи лидерами, на четвертом этапе команда уступила Норвегии, Франции и Италии.
В активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей.
Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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