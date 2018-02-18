Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:13, 18 февраля 2018 562
 1    0

Российские лыжники завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчане

Российские лыжники завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчане

Олимпийская команда России завоевала серебро лыжной эстафетной гонки (4×10 км) среди мужчин на Олимпийских играх-2018. В составе российской команды выступили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, передает «Интерфакс».

Первое место заняла сборная Норвегии, бронзу завоевала команда Франции.

Большую часть гонки россияне былаи лидерами, на четвертом этапе команда уступила Норвегии, Франции и Италии.

В активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото «Чемпионат»


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:13, 18 февраля 2018
Российские лыжники завоевали серебро в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчане
9:49, 18 февраля 2018
Горько! ХК «Рязань» проиграл китайскому «Ценг Тоу» и остался без плей-офф ВХЛ
17:31, 17 февраля 2018
Российские хоккеисты разгромили сборную США
14:06, 17 февраля 2018
Лыжницы принесли России девятую медаль Олимпиады
10:27, 17 февраля 2018
Оргкомитет Олимпиады проверит данные о спекуляции билетами
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

От носков до элитных кухонь. SMM-специалисты знают, как повысить популярность товаров в соцсети

Корреспондент RZN.info лично пообщался c одним из специалистов, который занимается продвижением бизнеса в сети.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 47 924
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 28 683
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 872
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 22 952
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
12:25, 11 февраля 2018 16 314
Федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум