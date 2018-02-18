Первый всероссийский студенческий телеканал запустят в конце февраля

Первый всероссийский студенческий телеканал запустят 25 февраля. Об этом в воскресенье, 18 февраля, сообщает «
«Эфирная сетка телеканала будет формироваться из материалов вузов, являющихся членами Международной ассоциации студенческого телевидения, а также из материалов и телепроектов молодежных общественных организации и ведомств сферы молодежной политики», — отметили в МАСТ.
По планам создателей, сначала будет круглосуточное IP-вещание, затем ожидается переход в кабельные и спутниковые сети.
Зрители увидят информационные, документальные, просветительские программы, ток-шоу и интервью на темы образования, молодежной политики, науки, творчества, культуры, спорта, волонтерства. Также на телеканале появятся материалы вузов о достижениях студентов в различных сферах деятельности и студенческие фильмы.
«Особенность телеканала состоит в том, что контент будет производить молодежь для молодежи. Это возможность для молодых медийщиков выйти на новый профессиональный уровень. Их материалы и телепроекты будут транслироваться на федеральном уровне. Кроме этого, для каждого вуза — это возможность продвижения собственного бренда и привлечения абитуриентов», — отметил первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук.