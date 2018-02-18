На следующей неделе в Рязанской области похолодает до -25 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометцентра России.
В понедельник, 19 февраля, температура ночью поднимется до -7 градусов, днем ожидается до -2 градусов и снег. Во вторник похолодает до -4 градусов днем, ночью -8 градусов, также возможен снег.
В ночь на среду ожидается до -14 градусов, днем -10 и солнечная погода.
Сильное похолодание ожидается к четвергу, 22 февраля. Так, ночью температура опустится до -22 градусов, днем ожидается до -12 градусов и солнце. В ночь на пятницу будет -19 градусов, днем температура поднимется до -9, также в этот день ожидается снег.