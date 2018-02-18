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22:00, 18 февраля 2018 700
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«Если что, я болею за «Спартак». Рязанский стендапер предложил Бузовой отомстить Тарасову

«Если что, я болею за «Спартак». Рязанский стендапер предложил Бузовой отомстить Тарасову

Тема Филимонов предложил Ольге Бузовой отомстить ее бывшему мужу. Рязанский стендапер поучаствовал в шоу телеканала ТНТ4 «Прожарка». Передача вышла в эфир в воскресенье, 18 февраля.

Пять начинающих комиков и ведущий програмы Илья Соболев шутили над творчеством и личной жизнью Ольги Бузовой. Большинство шуток певица встречала смехом.

Филимонов обсуждал поклонников Бузовой, ее друзей. Он посочувствовал приятелям певицы, которым она отправляет свои песни. Рязанец также пожалел собак Бузовой: те, по его словам, могут остаться без корма из-за того, что плохо позировали для Instagram.

Рязанец предложил свою причину развода Бузовой с Тарасовым: футболист не выдержал «четырех женщин в доме» — супруги и трех собак.

«Если что, я свободен и болею за „Спартак“. Чтобы отомстить Тарасову, я идеален, звони», — обратился Филимонов к телеведущей.

В конце выступления он похвалил Бузову.

«Я не знаю, что должны сказать люди, чтобы ты реально обиделась», — отметил он.

Напомним, Ольга Бузова выступит на стадионе ЦСК в Рязани.


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