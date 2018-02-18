«Если что, я болею за «Спартак». Рязанский стендапер предложил Бузовой отомстить Тарасову

Тема Филимонов предложил Ольге Бузовой отомстить ее бывшему мужу. Рязанский стендапер поучаствовал в шоу телеканала ТНТ4 «Прожарка». Передача вышла в эфир в воскресенье, 18 февраля.
Пять начинающих комиков и ведущий програмы Илья Соболев шутили над творчеством и личной жизнью Ольги Бузовой. Большинство шуток певица встречала смехом.
Филимонов обсуждал поклонников Бузовой, ее друзей. Он посочувствовал приятелям певицы, которым она отправляет свои песни. Рязанец также пожалел собак Бузовой: те, по его словам, могут остаться без корма из-за того, что плохо позировали для Instagram.
Рязанец предложил свою причину развода Бузовой с Тарасовым: футболист не выдержал «четырех женщин в доме» — супруги и трех собак.
«Если что, я свободен и болею за „Спартак“. Чтобы отомстить Тарасову, я идеален, звони», — обратился Филимонов к телеведущей.
В конце выступления он похвалил Бузову.
«Я не знаю, что должны сказать люди, чтобы ты реально обиделась», — отметил он.
Напомним, Ольга Бузова