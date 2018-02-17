Житель Уфы выиграл в лотерею 26 миллионов. Приз разыграли в 8019-м тираже «Гослото» «5 из 36», передает «
«Свой билет стоимостью 480 рублей он (победитель) приобрел в розничной точке Уфы. В нем было заполнено шесть полей. Числа выпали в очень узком диапазоне (14, 17, 26, 11, 23 + 3), но наш победитель не только угадал пять чисел и выиграл приз, но и получил еще четыре выигрыша за два угаданных числа. Общая сумма выигрыша по билету составила 26 038 020 рублей», — расскзали в «Гослото».
Для оформления выигрыша победителю нужно будет приехать в Москву.