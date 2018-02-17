В Старожиловском районе столкнулись три машины. От удара одна из них улетела в кювет, сообщил очевидец аварии в группе «
По словам мужчины, ДПТ произошло неподалеку от остановки между селами Гребнево и Чернобаево. Daewoo Nexia ехала со стороны Ряжска и врезалась в Renault Duster. Последняя врезалась в еще одну легковушку, которая съехала в кювет.
«Мужики чудом остались живыми, даже кусочки метала от двигателя валялись на дороге», — отметил он.
Очевидец также сообщил о пострадавшем из улетевшей в кювет машины.
Официальных данных об аварии пока нет.