В субботу, 17 февраля, в Спасском районе столкнулись Nissan и Hyundai. Об этом
Авария произошла в 12:19 на 260-м километре федеральной трассы М-5. Есть пострадавшие.
На место выехал один пожарный расчет.
Подробности уточняются.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В субботу, 17 февраля, в Спасском районе столкнулись Nissan и Hyundai. Об этом
Авария произошла в 12:19 на 260-м километре федеральной трассы М-5. Есть пострадавшие.
На место выехал один пожарный расчет.
Подробности уточняются.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьЛыжницы принесли России девятую медаль Олимпиады
|
cледующая новость →Поисковик помог рязанке найти деда-участника Великой Отечественной войны
RZN.info решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.