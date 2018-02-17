В сасовском детском саду прошли зимние «Олимпийские игры»

В сасовском детском саду № 8 прошли зимние «Олимпийские игры». Об этом пишет ИД «Пресса».
На «Играх» торжественно внесли олимпийские символы — флаг и огонь, звучал гимн России. Дети поучаствовали в играх-эстафетах «Передача Олимпийского огня», «Биатлон», «Скелетон», «Увлекательный хоккей», «Санный спорт», «Лыжные гонки».
На интеллектуальной разминке дошкольники вспомнили зимние виды спорта, ответили на вопросы о символах Олимпийских игр.
«Спортсменами не рождаются, спортсменами становятся и Олимпийские игры в детском саду — это маленькая, но очень важная ступенька в жизни каждого будущего спортсмена», — отметила инструктор по физической культуре Анна Малахова.
Фото ИД «