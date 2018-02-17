Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:29, 17 февраля 2018 1 573
 0    0

В сасовском детском саду прошли зимние «Олимпийские игры»

В сасовском детском саду прошли зимние «Олимпийские игры»

В сасовском детском саду № 8 прошли зимние «Олимпийские игры». Об этом пишет ИД «Пресса».

На «Играх» торжественно внесли олимпийские символы — флаг и огонь, звучал гимн России. Дети поучаствовали в играх-эстафетах «Передача Олимпийского огня», «Биатлон», «Скелетон», «Увлекательный хоккей», «Санный спорт», «Лыжные гонки».

На интеллектуальной разминке дошкольники вспомнили зимние виды спорта, ответили на вопросы о символах Олимпийских игр.

«Спортсменами не рождаются, спортсменами становятся и Олимпийские игры в детском саду — это маленькая, но очень важная ступенька в жизни каждого будущего спортсмена», — отметила инструктор по физической культуре Анна Малахова.

Фото ИД «Пресса»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:49, 17 февраля 2018
В рязанских парках появятся камеры видеонаблюдения 1
21:39, 17 февраля 2018
Создание прохода под мостом на Лыбедском бульваре перенесли на 2019 год 1
18:40, 17 февраля 2018
Следователи назвали основную причину смерти трехлетней девочки в московском детсаду
18:09, 17 февраля 2018
Рязанские спасатели проверили готовность к половодью. Фото
17:29, 17 февраля 2018
В сасовском детском саду прошли зимние «Олимпийские игры»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

Ледниковый период. RZN.info оценил уборку рязанских тротуаров

RZN.info решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:43, 14 февраля 2018 47 381
RZN.info публикует фоторепортаж с места убийства рязанского бизнесмена 1
14:07, 8 февраля 2018 28 409
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
15:19, 11 февраля 2018 24 805
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
15:00, 11 февраля 2018 22 876
«Лыжня России» и визит в ОКБ. RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели
12:25, 11 февраля 2018 16 248
Федеральные СМИ рассказали о борьбе рязанских пенсионеров за дешевую курицу
Все новости
Голосования

Опрос для женщин. Какой подарок вы планируете подарить своему любимому на 23 февраля?

Окончание опроса: 23.02.2018
Архив голосований
Форум