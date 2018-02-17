Следователи назвали основную причину смерти трехлетней девочки в московском детсаду

Следователи расследуют
Специалисты проверили информацию из СМИ о том, что ребенка
«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребёнок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — отметили в сообщении.
Кроме того, во время допросов установили, что прогулка «производилась в соответствии с предусмотренными нормами».
Сейчас действия сотружников детского учреждения проверяются на соответствие нормам, расследование продолжается.
Как передает «
Фото с сайта СК РФ