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18:40, 17 февраля 2018 3 034
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Следователи назвали основную причину смерти трехлетней девочки в московском детсаду

Следователи назвали основную причину смерти трехлетней девочки в московском детсаду

Следователи расследуют уголовные дела, возбужденные после смерти трехлетней девочки в детском саду в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР.

Специалисты проверили информацию из СМИ о том, что ребенка оставили на морозе без присмотра. Медэксперты провели исследование и не обнаружили признаков переохлаждения организма девочки. Предварительной причиной смерти назвали сердечную дисфункцию.

«Распространенные в СМИ сведения о том, что ребёнок находился на улице длительное время без присмотра взрослых, и в результате чего был обнаружен в бессознательном состоянии, своего объективного подтверждения не нашли», — отметили в сообщении.

Кроме того, во время допросов установили, что прогулка «производилась в соответствии с предусмотренными нормами».

Сейчас действия сотружников детского учреждения проверяются на соответствие нормам, расследование продолжается.

Как передает «РИА Новости», позже появилась информация о травме еще одного ребенка в том же детском саду, которая не получила подтверждения.

Фото с сайта СК РФ


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