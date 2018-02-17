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16:17, 17 февраля 2018 1 853
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Рязанскую ОКБ посетила делегация из Ирана

Рязанскую ОКБ посетила делегация из Ирана

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Рязанскую Областную клиническую больницу посетила делегация из Ирана. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Делегацию возглавил ректор вуза, доктор Оуранг Эилами, проректор по учебной деятельности, профессор Садролах Мехрабисисахт и начальник международного отдела доктор Закер Салехи.

Коллеги из Ирана осмотрели отделения, присутствовали на операциях, которые провели главврач Дмитрий Хубезов и заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев.

Гости приехали для установления партнерских отношений с РязГМУ. Так, планируется, что иностранные студентов смогут проводить в ОКБ научные исследования и проходить обучение по образовательным программам.


© RZN.info

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