Рязанскую ОКБ посетила делегация из Ирана

Рязанскую Областную клиническую больницу посетила делегация из Ирана. Об этом сообщил
Делегацию возглавил ректор вуза, доктор Оуранг Эилами, проректор по учебной деятельности, профессор Садролах Мехрабисисахт и начальник международного отдела доктор Закер Салехи.
Коллеги из Ирана осмотрели отделения, присутствовали на операциях, которые провели главврач Дмитрий Хубезов и заведующий отделением общей хирургии Олег Зайцев.
Гости приехали для установления партнерских отношений с РязГМУ. Так, планируется, что иностранные студентов смогут проводить в ОКБ научные исследования и проходить обучение по образовательным программам.