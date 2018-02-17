Рязанца ограбили около привокзального кафе

Рязанца грабили около привокзального кафе. Об этом
В полицию обратился 33-летний житель Сасовского района. Он приехал в Рязань по делам и зашел в кафе на улице Вокзальной. Когда мужчина решил выйти на улицу, неизвестный несколько раз ударил его сзади, повалил на землю и отобрал телефон и борсетку с банковскими картами и документами.
Оперативники опросили работников кафе и посетителей и узнали приметы предполагаемого злоумышленника. Через пару дней они разыскали его. У 27-летнего рязанца нашли похищенный телефон. Его изъяли.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее рязанца уже судили за ограбление.