Приставы за сутки взыскали с рязанцев десять миллионов долга

Рязанские приставы за сутки взыскали с должников десять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Деньги перечислили взыскателям в счет погашения задолженности. В бюджет России перевели более трех с половиной миллионов рублей.
Приставы выявили 11 административных правонарушений. В отношении одного рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (невыплата алиментов).
«Информацию о наличии задолженности можно получить при помощи информационного сервиса „Банк данных исполнительных производств“ находящемся на официальном