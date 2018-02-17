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9:34, 17 февраля 2018 443
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Приставы за сутки взыскали с рязанцев десять миллионов долга

Приставы за сутки взыскали с рязанцев десять миллионов долга

Рязанские приставы за сутки взыскали с должников десять миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Деньги перечислили взыскателям в счет погашения задолженности. В бюджет России перевели более трех с половиной миллионов рублей.

Приставы выявили 11 административных правонарушений. В отношении одного рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (невыплата алиментов).

«Информацию о наличии задолженности можно получить при помощи информационного сервиса „Банк данных исполнительных производств“ находящемся на официальном интернет-сайте ФССП России». — отметили в пресс-службе.


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