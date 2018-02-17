Под Саратовом катавшаяся с горки девочка разбилась о дерево. Она скончалась в карете «скорой»,
По предварительной информации, в субботу, 17 февраля, девочка вместе с семьей каталась на ледянках с горки на окраине Калининска. Во время одного из спусков она врезалась в дерево.
Следователи призвали родителей заботиться о безопасности детей.
«К сожалению, зимние забавы зачастую травмоопасны, в связи с чем взрослым следует учитывать особенности каждой из них. Неукоснительно соблюдайте необходимые правила во время зимних игр, разъясняйте их своих детям», — говорится в сообщении.