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14:06, 17 февраля 2018 926
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Лыжницы принесли России девятую медаль Олимпиады

Лыжницы принесли России девятую медаль Олимпиады

Лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская выиграли «бронзу» в эстафете 4×5 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменки принесли России девятую награду Игр, передает «РИА Новости».

«Золото» получила сборная Норвегии (Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Марит Бьерген), выступившая за 51 минуту 24,3 секунды. Второй стала команда Швеции (Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон, +2,0 секунды). Россиянки отстали на 43,3 секунды.

У российских спортсменов две серебряные и семь бронзовых наград Олимпийских игр-2018. Лыжники принесли России четвертую награду Олимпиады в Пхенчхане: ранее бронзу в спринте выиграли Юлия Белорукова и Александр Большунов, Денис Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 километров.


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