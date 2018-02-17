Лыжницы принесли России девятую медаль Олимпиады

Лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская выиграли «бронзу» в эстафете 4×5 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменки принесли России девятую награду Игр, передает «
«Золото» получила сборная Норвегии (Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Марит Бьерген), выступившая за 51 минуту 24,3 секунды. Второй стала команда Швеции (Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон, +2,0 секунды). Россиянки отстали на 43,3 секунды.
У российских спортсменов две серебряные и семь бронзовых наград Олимпийских игр-2018. Лыжники принесли России четвертую награду Олимпиады в Пхенчхане: ранее бронзу в спринте выиграли Юлия Белорукова и Александр Большунов, Денис Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 километров.