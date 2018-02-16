За сутки к очистке рязанских дорог привлекали более 190 единиц спецтехники

За прошедшие сутки, с 15 по 16 февраля, «Рязаньавтодор» очистил от снега более четырех тысячи километров дорог области. Круглосуточно работали 190 единиц спецтехники, дорожное покрытие обработали 1 830 тоннами пескосоляной смеси, в том числе маршруты школьных автобусов и опасные участки дорог, рассказали в пресс-службе компании.
«Ведется систематический ремонт покрытия дорог литой асфальтобетонной смесью», — говорится в сообщении.
Дорожники очистили проезжею часть и обочины от снега и льда, убрали снежные валы у барьерного ограждения, очистили и отремонтировали барьерное ограждение и дорожные знаки, заменили тросовое ограждение. Кроме того, убрали мусор на автобусных остановках и автопавильонах. На снегозаносимых участках автодорог установили снегозадерживающие щиты.
В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме. Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборке дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: ЦУП 44-32-75.