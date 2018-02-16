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15:43, 16 февраля 2018 556

За год должники выплатили рязанским газовикам 273 миллиона

За год должники выплатили рязанским газовикам 273 миллиона

За 2017 год с должников «Газпром межрегионгаз Рязань» взыскали около 273 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В арбитражные суды региона направляли 146 исков о взыскании с юрлиц задолженностей на общую сумму 284,2 миллиона. На сегодняшний день суды вынесли 101 акт в пользу газоснабжающей организации на сумму 127,4 миллиона.

Кроме того, еще 7 048 исков подали в отношении абонентов-неплательщиков. В пользу «Газпрома» вынесли 3 737 положительных постановлений на сумму 36 миллионов.

«Практически сто процентов судебных решений о взыскании долгов за газ выносятся в пользу газоснабжающей организации, — отметил замгендиректора „Газпром межрегионгаз Рязань“ Сергей Сидоровский. — Соответственно, все судебные издержки дополнительно ложатся на плечи должников. Наша компания настоятельно рекомендуем не накапливать долги и уже тем более не доводить дело до суда».


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