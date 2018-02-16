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10:55, 16 февраля 2018 569
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В сотне рязанских маршруток раньше срока установили электронные терминалы

В сотне рязанских маршруток раньше срока установили электронные терминалы

В 99 рязанских маршруток установили электронные терминалы для оплаты проезда. Заботы по подключению оборудования завершили на две недели раньше срока, сообщили на официальном сайте «УмКА».

Микроавтобусы с АСОП вышли на маршруты №№75, 34 и 53. «Таким образом техническая возможность оплатить проезд безналично обеспечена на 50% единиц всего муниципального и коммерческого пассажирского транспорта Рязани», — говорится в сообщении.

Согласно планам горадминистрации, все коммерческие перевозчики города завершат подключение к системе АСОП до конца 2018 года.


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