В Рязанской области пресекли незаконную перевозку 20 тонн поддельного спирта. Об этом сообщила
Полицейские остановили грузовой тягач с полуприцепом, в котором перевозили пластиковые емкости с жидкостью с характерным запахом спирта. Лицензии и документов на перевозку спирта у 49-летнего жителя Нижегородской области не было.
Правоохранители изъяли более 20 тонн спиртосодержащей жидкости и направили образцы этой продукции на исследование. Специалисты установили, что в емкостях перевозили этиловый спиртом крепостью от 94,1% до 95,1%, который не соответстовал требованиям ГОСТа 5962-2013 «Спирт этиловый из пищевого сырья».
Минимальная стоимость изъятого этилового спирта составила более одного миллиона рублей.
Сейчас полиция ищет на территории Михайловского района места нелегального производства этилового спирта.
Возбуждено уголовное дело по факту перевозки этилового спирта без соответствующей лицензии в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 171.3 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.