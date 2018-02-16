В рязанском райцентре объявили карантин по бешенству

В Рязанской области объявили очередной карантин по бешенству животных. Постановление губернатора официально опубликовано в пятницу, 16 февраля. Ограничительные меры в Захарове будут действовать до 15 апреля.
Под них попала одна квартира в доме на улице Садовой. Весь населенный пункт объявили угрожаемой зоной заболевания. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей в деревне и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.