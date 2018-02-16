В Рязани наградили лучших педагогов

В Рязани подвели итоги педагогических конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России 2018» и «Сердце отдаю детям». Об этом сообщил
Мероприятие прошло в пятницу, 16 февраля, во Дворце детского творчества. В этом году участниками Всероссийских конкурсов стали 65 педагогов из 31 детского сада, 29 школ, четыре учреждения дополнительного образования города. 31 из них представил свое мастерство в очном туре, проходившем с 12 по 16 февраля.
Участники соревнований прошли несколько этапов, для них организовали разные испытания.
Суперфиналистами в каждом конкурсе стали шесть педагогов, которые представили общественности мастер-класс, публичную лекцию и поучаствовали в «круглом столе» образовательных политиков.
Победителями муниципального этапа всероссийских конкурсов стали:
- «Учитель года России — 2018» — Любовь Воронина, учитель истории и обществознания школы №17 имени маршала инженерных войск Прошлякова;
- «Воспитатель года России — 2018» — Наталья Моисеева, воспитатель детского сада №159;
- «Сердце отдаю детям — 2018» — Марина Волкова, классный руководитель школы №7 «Русская классическая школа».
Лауреаты второй степени:
- «Учитель года России — 2018» — Татьяна Пукина, учитель английского языка школы №69 «Центр развития образования»;
- «Воспитатель года России — 2018» — Светлана Полянская, учитель-логопед ЦРР, детский сад №143;
- «Сердце отдаю детям — 2018» — Евгения Ватухина, педагог дополнительного образования Городской станции юных техников.
Лауреаты третьей степени:
- «Учитель года России — 2018» — Ольга Лагода, учитель начальных классов школы №38;
- «Воспитатель года России — 2018» — Наталья Булычева, воспитатель детского сада №154;
- «Сердце отдаю детям — 2018» — Лилия Ивчина, педагог дополнительного образования школы №56.
Победителей и лауреатов наградили грамотами, памятными призами и сертификатами.