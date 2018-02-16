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18:51, 16 февраля 2018 1 338
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В Рязани наградили лучших педагогов

В Рязани наградили лучших педагогов

В Рязани подвели итоги педагогических конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России 2018» и «Сердце отдаю детям». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Мероприятие прошло в пятницу, 16 февраля, во Дворце детского творчества. В этом году участниками Всероссийских конкурсов стали 65 педагогов из 31 детского сада, 29 школ, четыре учреждения дополнительного образования города. 31 из них представил свое мастерство в очном туре, проходившем с 12 по 16 февраля.

Участники соревнований прошли несколько этапов, для них организовали разные испытания.

Суперфиналистами в каждом конкурсе стали шесть педагогов, которые представили общественности мастер-класс, публичную лекцию и поучаствовали в «круглом столе» образовательных политиков.

Победителями муниципального этапа всероссийских конкурсов стали:

  • «Учитель года России — 2018» — Любовь Воронина, учитель истории и обществознания школы №17 имени маршала инженерных войск Прошлякова;
  • «Воспитатель года России — 2018» — Наталья Моисеева, воспитатель детского сада №159;
  • «Сердце отдаю детям — 2018» — Марина Волкова, классный руководитель школы №7 «Русская классическая школа».

Лауреаты второй степени:

  • «Учитель года России — 2018» — Татьяна Пукина, учитель английского языка школы №69 «Центр развития образования»;
  • «Воспитатель года России — 2018» — Светлана Полянская, учитель-логопед ЦРР, детский сад №143;
  • «Сердце отдаю детям — 2018» — Евгения Ватухина, педагог дополнительного образования Городской станции юных техников.

Лауреаты третьей степени:

  • «Учитель года России — 2018» — Ольга Лагода, учитель начальных классов школы №38;
  • «Воспитатель года России — 2018» — Наталья Булычева, воспитатель детского сада №154;
  • «Сердце отдаю детям — 2018» — Лилия Ивчина, педагог дополнительного образования школы №56.

Победителей и лауреатов наградили грамотами, памятными призами и сертификатами.


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