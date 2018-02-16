В Рязани на линии выехали десять «московских» автобусов

В пятницу, 16 февраля, в Рязани на линии выехали первые десять автобусов из Москвы. Об этом сообщил
Переданные из столицы Автоколонне №1310 машины вышли на замену устаревшим «Икарусам». Первые десять автобусов выехали на маршруты №4, 6, 7, 16, 17.
Все водители «московских» автобусов прошли
Как отметили в мэрии, автобусы марки МАЗ-107 по своим характеристикам соответствуют нормам экологического стандарта Евро-3. Машины низкопольные, они оборудованы пандусами для обслуживания маломобильных граждан, также в автобусах есть функция наклона кузова. Внутри салонов есть информационное табло, а также конвекторная система отопления.
Остальные десять автобусов выйдут на маршруты до начала марта.
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