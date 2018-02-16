В Рязань прибыла экспозиция с экспедиции по Северному Ледовитому океану. Фото

В пятницу, 16 февраля, в Рязанском музее путешественников прошло открытие выставки «Беннетта-2003″. В поисках Земли Санникова».
Экспозицию посвятили результатам историко-мемориального проекта 2003 года, участники которого повторили маршрут Русской полярной экспедиции 1900-1902 годов, а также экспедиции Колчака на остров Беннетта в 1903 году. Возглавлял его заслуженный путешественник России Олег Волынкин.
«В моей жизни остров Беннетта — самый красивый в арктической зоне нашей планеты», — поделился Волынкин. «По структуре, по своим ледникам, по вулканическим сопкам застывших вулканов, по береговой линии, по галечным пляжам, на которых изобилуют моржи. Это уникальный остров», — добавил он.
Он передал в дар музею несколько экспонатов из своего путешествия 15-летней давности: макет парусно-моторного тримарана, компас, морскую радиостанцию, бревна от избушки-поварни барона Эдуарда Толля с острова Беннетта, штормовой костюм, а также фотографии и документальные материалы.
«Когда-то я лелеял надежду, что рано или поздно они будут выставлены на обзор огромного количества людей. Это не принадлежит нам, мы это давно осознавали. То, что привезено, принадлежит нашему народу и государству», — отметил Волынкин.
На мероприятии подписали соглашение между Ивановским и Рязанским отделениями «Русского географического общества» о техническом и интеллектуальном сотрудничестве. В его рамках планируется обмен выставками, экспонатами и участие в совместных грантовых и экспедиционных проектах.
Стоит отметить, что перед экспедицией стояла задача — открыть новые острова в Северном Ледовитом океане, в том числе легендарную Землю Санникова, которую, как сообщил Олег Волынкин, все же удалось найти.