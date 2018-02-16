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8:15, 16 февраля 2018 575
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В пятницу в Рязани проверят таксистов

В пятницу в Рязани проверят таксистов

В пятницу, 16 февраля, в Рязани проверят таксистов. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В Рязанской области более 110 перевозчиков, выдано более 2000 разрешений на данный вид деятельности. В сообщении отметили, что к водителям такси и к их автомобилям предъявляются особые требования.

Автоинспекторы совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог проведут профилактическое мероприятие «Такси», чтобы проверить лицензии рязанских водителей такси, обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, соблюдение правил ПДД.


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