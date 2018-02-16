В Песочне протестировали качество воздуха

В Дашково-Песочне протестировали качество атмосферного воздуха. Об этом сообщил сайт регионального минприродопользования.
Пробы воздуха отобрали 11 февраля с 14 до 17 часов в контрольных точках по адресам:
- улица Верхняя, дом №20 — точка отбора передвижной лаборатории Минприроды;
- улица Новоселов, дом №26/17 — стационарный пост наблюдения Минприроды;
- улица Зубковой, дом №27 — точка отбора передвижной лаборатории МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани»;
- улица Новоселов, дом №58 — точка отбора лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области»;
- улица Шереметьевская, дом №9 — точка отбора лаборатории филиала ЦЛАТИ по Рязанской области;
- улица Дружная, дом №2 (Строитель) — стационарный пост № 6 наблюдения сети Росгидромета;
- 1-й Сысоевский проезд, — стационарный пост № 1 наблюдения сети Росгидромета.
«Исследования проводились по фенолу, формальдегиду, сероводороду, сернистому ангидриду, сероуглероду, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, аммиаку, взвешенным веществам и свинцу», — отмечается в сообщении ведомства.
По результатам измерений загрязнений атмосферного воздуха не обнаружили.
Ранее жители Песочни