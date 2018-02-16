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19:40, 16 февраля 2018 1 339
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В Песочне протестировали качество воздуха

В Песочне протестировали качество воздуха

В Дашково-Песочне протестировали качество атмосферного воздуха. Об этом сообщил сайт регионального минприродопользования.

Пробы воздуха отобрали 11 февраля с 14 до 17 часов в контрольных точках по адресам:

  • улица Верхняя, дом №20 — точка отбора передвижной лаборатории Минприроды;
  • улица Новоселов, дом №26/17 — стационарный пост наблюдения Минприроды;
  • улица Зубковой, дом №27 — точка отбора передвижной лаборатории МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани»;
  • улица Новоселов, дом №58 — точка отбора лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области»;
  • улица Шереметьевская, дом №9 — точка отбора лаборатории филиала ЦЛАТИ по Рязанской области;
  • улица Дружная, дом №2 (Строитель) — стационарный пост № 6 наблюдения сети Росгидромета;
  • 1-й Сысоевский проезд, — стационарный пост № 1 наблюдения сети Росгидромета.

«Исследования проводились по фенолу, формальдегиду, сероводороду, сернистому ангидриду, сероуглероду, диоксиду азота, оксиду азота, оксиду углерода, аммиаку, взвешенным веществам и свинцу», — отмечается в сообщении ведомства.

По результатам измерений загрязнений атмосферного воздуха не обнаружили.

Ранее жители Песочни жаловались на разъедающий глаза дым.


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