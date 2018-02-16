В одну калитку. Российские хоккеисты разгромили сборную Словении

Российские хоккеисты разгромили сборную Словении во втором матче олимпийского турнира. Встреча закончилась со счетом 8:2.
Весь матч проходил с явным преимуществом россиян. Счет под конец первого периода открыл Сергей Мозякин, меньше, чем через минуту преимущество удвоил Илья Ковальчук. Во втором периоде россияне забили еще четыре шайбы, отличились Ковальчук, Каблуков и Капризов, который незадолго перед своим голом не реализовал буллит.
Словенцы за второй период забили одну шайбу за авторством Яна Муршака. В заключительной трети матча разгром продолжился: две шайбы забросил Кирилл Капризов, оформив хет-трик.
Последнее слово осталось за словенцами: на последней минуте забил Жига Панце, оформив окончательный счет: 8:2 в пользу команды олимпийских атлетов из России, которая поднялась на третье место в группе B с тремя очками. Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут в субботу, 17 февраля, против американцев.