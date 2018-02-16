В ночь на субботу рязанские дороги обработают пескосоляной смесью

В ночь на субботу, 17 февраля, тротуары, остановки и заездные карманы к ним обработают пескосоляной смесью. Об этом сообщил
Планируется также обработка Почтовой, Горького, площади Ленина и скверов, расположенных в районе площади.
Мэрия рассказала, что в пятницу, 16 февраля, в городе обработали пешеходные зоны на улицах Грибоедова, Почтовой, Первомайском проспекте, Вокзальной, Циолковского, Новоселов, Советской Армии, Мервинской, Крупской, Костычева, Молодцова, Высоковольтной, Островского, Московском шоссе, бульвара на Есенина, и в сквере на площади Ленина.
Обо всех случаях «ненадлежащей уборки» горожан попросили сообщать по телефону горячей линии управления энергетики и ЖКХ: (4912) 44-79-15 и на телефон горячей линии госинспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области: (4912) 21-70-18.