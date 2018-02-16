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17:57, 16 февраля 2018 544
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В ночь на субботу рязанские дороги обработают пескосоляной смесью 2

В ночь на субботу рязанские дороги обработают пескосоляной смесью

В ночь на субботу, 17 февраля, тротуары, остановки и заездные карманы к ним обработают пескосоляной смесью. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Планируется также обработка Почтовой, Горького, площади Ленина и скверов, расположенных в районе площади.

Мэрия рассказала, что в пятницу, 16 февраля, в городе обработали пешеходные зоны на улицах Грибоедова, Почтовой, Первомайском проспекте, Вокзальной, Циолковского, Новоселов, Советской Армии, Мервинской, Крупской, Костычева, Молодцова, Высоковольтной, Островского, Московском шоссе, бульвара на Есенина, и в сквере на площади Ленина.

Обо всех случаях «ненадлежащей уборки» горожан попросили сообщать по телефону горячей линии управления энергетики и ЖКХ: (4912) 44-79-15 и на телефон горячей линии госинспекции жилищного и строительного надзора Рязанской области: (4912) 21-70-18.


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