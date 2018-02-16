В ночь на пятницу с рязанских улиц вывезли более тысячи кубометров снега

В ночь на пятницу, 16 февраля, с рязанских улиц вывезли 1200 кубометров снега. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Работы по вывозу снега прошли на улицах Ленина, Соборной, Полонского, Зубковой, Николодворянской, Радищева, Урицкого, Праволыбедской, Свободы, Октябрьской, Краснорядской, Горького, Советской Армии, Первомайском проспекте и площади Ленина.
В работах участвовали более 80 единиц техники: 13 самосвалов, пять погрузчиков, четыретрактора, четыре грейдера, на посыпку проезжей части пескосоляной смесью выезжали 24 пескоразбрасывателя, для ручной уборки привлекли 80 рабочих.
С начала зимнего сезона с рязанских улиц вывезли более 65 тысяч кубометров снега.