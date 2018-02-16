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12:05, 16 февраля 2018 1 267
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Ученики школы-интерната для слабовидящих приготовили более полусотни блюд из блинов

Ученики школы-интерната для слабовидящих приготовили более полусотни блюд из блинов

Ученики школы-интерната №26 для слабовидящих приготовили более полусотни блюд из блинов. Ежегодно в преддверии Масленицы в учебном учреждении проходят гуляния, театрализованные представления, конкурсы поделок и блинов, рассказала преподаватель Екатерина Чекалова.

В этом году учащиеся школы вместе со своими родителями испекли масленичные угощения разнообразной формы, с начинками и классические. В конкурсе участвовали школьники с 1 по 11 классы, всего они принесли более 50-ти работ.

Екатерина Чекалова отметила, что интерес к мероприятию растет с каждым годом: «Конечно, все хотят поучаствовать. Особенно малыши, кто только приходит, им очень интересно. Но и старшие не отстают».

Все кулинарные работы оценят на оригинальность и размер в нескольких номинациях. Победитель конкурса блинов получит почетную грамоту от руководства школы, после чего пройдет чаепитие.

Школа-интернат № 26 — единственная в городе и области, где обучаются и живут дети с проблемами зрения. В настоящее время там числятся около трехсот детей.


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