Ученики школы-интерната для слабовидящих приготовили более полусотни блюд из блинов

Ученики школы-интерната №26 для слабовидящих приготовили более полусотни блюд из блинов. Ежегодно в преддверии Масленицы в учебном учреждении проходят гуляния, театрализованные представления, конкурсы поделок и блинов, рассказала преподаватель Екатерина Чекалова.
В этом году учащиеся школы вместе со своими родителями испекли масленичные угощения разнообразной формы, с начинками и классические. В конкурсе участвовали школьники с 1 по 11 классы, всего они принесли более 50-ти работ.
Екатерина Чекалова отметила, что интерес к мероприятию растет с каждым годом: «Конечно, все хотят поучаствовать. Особенно малыши, кто только приходит, им очень интересно. Но и старшие не отстают».
Все кулинарные работы оценят на оригинальность и размер в нескольких номинациях. Победитель конкурса блинов получит почетную грамоту от руководства школы, после чего пройдет чаепитие.
Школа-интернат № 26 — единственная в городе и области, где обучаются и живут дети с проблемами зрения. В настоящее время там числятся около трехсот детей.