Совет директоров «Магнита» одобрил отставку Галицкого

Совет директоров «Магнита» одобрил отставку Сергея Галицкого с поста гендиректора. Его должность на три года займет финансовый директор Хачатур Помбухчан, передает
Помбухчан также заменит Галицкого в качестве председателя и члена правления «Магнита».
«Кроме того, совет директоров принял решение назначить внеочередное собрание акционеров ретейлера на 19 апреля. Основной вопрос повестки — досрочное прекращении полномочий совета директоров и избрание нового», — говорится в сообщении.
Напомним, 16 февраля ВТБ
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