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16:49, 16 февраля 2018 908
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Совет директоров «Магнита» одобрил отставку Галицкого

Совет директоров «Магнита» одобрил отставку Галицкого

Совет директоров «Магнита» одобрил отставку Сергея Галицкого с поста гендиректора. Его должность на три года займет финансовый директор Хачатур Помбухчан, передает ТАСС.

Помбухчан также заменит Галицкого в качестве председателя и члена правления «Магнита».

«Кроме того, совет директоров принял решение назначить внеочередное собрание акционеров ретейлера на 19 апреля. Основной вопрос повестки — досрочное прекращении полномочий совета директоров и избрание нового», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля ВТБ объявил о выкупе 29,1% акций у основателя ретейлера «Магнит» Сергея Галицкого. Сумма сделки составила 138 млрд рублей.

Фото с Википедии


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