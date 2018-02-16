Рязанские полицейские «остановили» заключенного при попытке побега. Видео

Рязанские полицейские поучаствовали в учебной тренировке с судебными приставами. Об этом сообщила
Тренировка прошла в помещении Рязанского районного суда. Сотрудники отдельной роты и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД и регионального УФССП «пресекли» попытки побега из-под стражи заключенного, доставленного в зал суда.
Действия «преступника» успешно нейтрализовали.
«Практические и теоретические знания, приобретаемые во время подобных тренировок полицейскими и судебными приставами, являются залогом безопасной повседневной работы всех участников судопроизводства», — отмечается в сообщении.