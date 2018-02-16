Рязанка погасила задолженность после предупреждения об отключении газа

Рязанка погасила крупную задолженность после предупреждения об отключении газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Приставы провели рейд по должникам, чтобы взыскать деньги за услуги ЖКХ. Так, они посетили рязанку, которая задолжала 15 тыс рублей и обязали ее предоставить представителю взыскателя доступ в квартиру для приостановления подачи газа.
Должница, увидев пристава, пообещала погасить долг в течение несколько дней, но ей вручили требование, в соответствии с которым она должна была заплатить указанную сумму на следующий день. Также женщину предупредили об административной ответственности и об отключении газа в принудительном порядке в случае неоплаты.
Через несколько часов рязанка погасила задолженность и предоставила соответствующие платежные документы приставам.