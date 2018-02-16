Руководитель транспортной компании задолжал работникам 200 тысяч рублей

Следователи закрыли дело по невыплате зарплаты в связи с полным возмещением ущерба. Об этом сообщили на сайте регионального
Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2017 года генеральный директор ООО «НРТ» не выплачивал в полном объеме зарплату, а также пособие трем работникам на сумму более 200 тысяч рублей.
При этом на расчетных счетах организации были деньги, которые он тратил по своему усмотрению.
В ходе судебного разбирательства руководитель транспортной компании полностью возместил потерпевшим вред, уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ прекращено в связи с примирением сторон.