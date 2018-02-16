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12:48, 16 февраля 2018 3 732
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Прием заявок на путевки в рязанские детские лагеря завершится в феврале

Прием заявок на путевки в рязанские детские лагеря завершится в феврале

Прием заявок на путевки в рязанские детские лагеря завершится 28 февраля. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Форму заявления можно скачать по ссылке.

Чтобы подать заявление, необходимо предварительно записаться на прием к специалисту управления образования на сайте в разделе «Загородные лагеря» — «Запись на прием».


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